Offenbach

Wolken und Nebel in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Neblig-trüber Himmel und örtlich etwas Sprühregen bestimmen am Dienstag das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Temperaturen erreichen 6 bis 8 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Auch in der Nacht zu Mittwoch kann es verbreitet dichten Nebel geben. Am Mittwoch wird es demnach stark bewölkt, aber trocken bei Höchstwerten zwischen 5 und 8 Grad.