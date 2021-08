Offenbach

Wolken und etwas Sonne in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist am Donnerstag mit dichten Wolkenfeldern und zeitweise etwas Sonne zu rechnen. Während sich die Menschen am Vormittag örtlich noch auf Regen oder Sprühregen einstellen müssen, wird es am Nachmittag voraussichtlich etwas trockener, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Mit Höchstwerten zwischen 18 und 23 Grad bleibt es mäßig warm. Außerdem ist mit schwachem bis mäßigem Wind im Westen der beiden Länder zu rechnen. Bei Tiefstwerten zwischen 11 und 14 Grad bleibt die Nacht zu Freitag wolkig und weitestgehend trocken.