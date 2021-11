Offenbach

Wolken und Auflockerungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Am Mittwoch ist in Rheinland-Pfalz und im Saarland meist mit bedecktem Himmel zu rechnen. Im Tagesverlauf könne es aber teilweise zu Auflockerungen und Sonnenschein kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Es bleibe voraussichtlich trocken, bei Höchstwerten zwischen vier bis sieben Grad.