Mainz

Wolfsnachweise in Rheinland-Pfalz und NRW

In Nordrhein-Westfalen ist ein bislang aus der Eifel bekannter Wolf nachgewiesen worden. Das Tier habe Mitte Mai Schafe in der Eifel gerissen und sei nun in Köln nachgewiesen worden, teilte das rheinland-pfälzische Umweltministerium am Donnerstag in Mainz mit. Ursprünglich stamme das Tier aus den Alpen.