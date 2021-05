Plus

Seit sechs Jahren gibt es in Rheinland-Pfalz einen Wolfsmanagementplan und ein Monitoring, das von Biologen und Forstexperten im pfälzischen Trippstadt geleitet wird. Ziel ist die möglichst schonende Eingliederung des Großkarnivoren in den Naturraum. In Rheinland-Pfalz sind bislang die Landkreise Altenkirchen, Westerwald, Neuwied, das Stadtgebiet Koblenz sowie das rechtsrheinische Gebiet des Landkreises Mayen-Koblenz sowie das Gebiet des Rhein-Lahn-Kreises nördlich der Ems als Wolfspräventionsgebiet ausgewiesen.