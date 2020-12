Archivierter Artikel vom 24.07.2020, 15:20 Uhr

Mainz

Wolf in der Eifel unterwegs

Ein Wolf hat in der Nähe des Eifeldorfs Roscheid (Kreis Bitburg-Prüm) zwei Kälber gerissen, wie Untersuchungen des Senckenberg-Forschungsinstituts jetzt bestätigt haben. In zwei weiteren Fällen von getöteten Tieren in der Region liege das Ergebnis noch nicht vor, teilte das Umweltministerium am Freitag in Mainz mit.