Birkenfeld

Wolf im Nationalpark Hunsrück-Hochwald männlicher Grauwolf

Der erste im Nationalpark Hunsrück-Hochwald nachgewiesene Wolf ist jetzt näher bestimmt worden: Es handelt sich um einen männlichen Grauwolf (GW2104m), wie der Nationalpark am Freitag in Birkenfeld mitteilte. Sein Herkunftsrudel konnte noch nicht bestimmt werden. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums von Ende Mai in Mainz gehört der Wolf zur Alpenpopulation.