Koblenz

Musik

Wolf Biermann gibt Konzert an Universität in Koblenz

Der Liedermacher und Dichter Wolf Biermann wird an Ostermontag ein Konzert an der Universität in Koblenz geben. Die Veranstaltung für und mit Biermann finde im Rahmen einer geplanten Kultur- und Projektwoche auf dem Campus in Koblenz statt, wie die Universität am Donnerstag mitteilte.