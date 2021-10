Eisenberg

Wohnungsbrand in Eisenberg in der Pfalz: 50.000 Euro Schaden

Ein Wohnungsbrand in Eisenberg in der Pfalz hat einen Feuerwehreinsatz mit Großaufgebot ausgelöst. Es konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf andere Wohnungen oder den Dachstuhl ausbreitet, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte. Der Brand wurde den Angaben zufolge relativ schnell gelöscht, die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner hätten sich rechtzeitig aus dem Gebäude retten können. Sie mussten die Nacht in einem Hotel in der Stadt verbringen.