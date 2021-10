Wohnungsbau legt Schwerpunkt auf Klimaschutz

Die Möglichkeiten für nachhaltiges Bauen reichen von der schonenden Nutzung von Baustoffen über erneuerbare Energien bis zu Modellen gemeinschaftlichen Wohnens. Für die Regierung in Rheinland-Pfalz ist es ein Baustein, um Klimaneutralität zu erreichen.

Mainz (dpa/lrs). Der Wohnungsbau in Rheinland-Pfalz soll nach Darstellung von Bauministerin Doris Ahnen (SPD) einen wichtigen Beitrag leisten, um das Land klimaneutral zu machen. Zum Auftakt einer Fachreise der Landesarchitektenkammer und von Verbänden der Wohnungswirtschaft sagte sie am Donnerstag, die Einhaltung der Klimaziele sei gerade im Wohnungsbau eine der wichtigsten Aufgaben für die nächsten Jahre. „Wir legen im Neubau und in der Sanierung von Altbauten einen Schwerpunkt auf die Verwendung von langlebigen, nachhaltigen und ressourceneffizienten Bauprodukten und auf nachhaltige Energieversorgung.“

Bei dem ersten von insgesamt zehn Bauprojekten der zweitägigen Fachreise werden Erdwärme und Sonnenenergie genutzt: In einem ehemals von Parkplätzen und Lagerhallen belegten Innenhof der Mainzer Neustadt entstanden 35 Eigentumswohnungen mit jeweils 35 bis 130 Quadratmetern. Nachhaltiges Bauen bedeute auch „eine vielfältige und robuste Nachbarschaft“, sagte der Mainzer Architekt Fabian Farber. Klimaschutz, Bezahlbarkeit und bauliche Qualität müssten miteinander verbunden werden, unterstrich Ahnen.

Die Möglichkeiten einer Nachverdichtung in der Mainzer Neustadt sind allerdings an ihre Grenzen gelangt. Die Neustadt sei der am stärksten verdichtete Stadtteil, sagte der Mainzer Sozialdezernent Eckart Lensch.

Neben dem ressourcenschonenden Umgang mit Baumaterialien und dem Bestreben, möglichst auf weiteren Flächenverbrauch zu verzichten, gehe es bei nachhaltigem Bauen auch um die Unterstützung von neuen Modellen für gemeinschaftliches Wohnen, sagte die Vizepräsidentin der Landesarchitektenkammer, Edda Kurz. Auf dem Programm der Fachreise stand auch der Besuch eines „SolarQuartiers“ in Bad Kreuznach, von Mehrfamilienhäusern mit Luft-Wärme-Pumpen in Trier und eines Mehrgenerationen-Wohnprojekts in Kaiserslautern.

