Archivierter Artikel vom 16.05.2020, 11:00 Uhr

Mainz

Wohnung in Mainz ausgebrannt

Ein Wohnungsbrand in Mainz hat die Feuerwehr beschäftigt. Es habe starken Rauch gegeben, als die Einsatzkräfte im Mainzer Stadtteil Bretzenheim eintrafen, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Die Flammen hätten in der Nacht zu Samstag aus der Wohnung auch auf die Eingangstür und das Dachgeschoss übergegriffen. Verletzt worden sei niemand.