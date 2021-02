Laumersheim

Wohnmobil brennt auf A6 aus: 200 000 Euro Schaden

Beim Brand eines Wohnmobils auf der Autobahn 6 bei Laumersheim ist ein Schaden in Höhe von 200 000 Euro entstanden. Das Fahrzeug war am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und der Abfahrt Grünstadt in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Der 64-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Autobahn wurde für vier Stunden gesperrt.