Archivierter Artikel vom 01.04.2020, 09:30 Uhr

Wohnhausbrand: 19 Menschen in Sicherheit gebracht

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ludwigshafen (dpa/lrs) – Wegen eines Brandes ist ein Wohnhaus in Ludwigshafen evakuiert worden. In dem Gebäude sind 19 Menschen gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin. Alle Bewohner konnten das Haus selbst verlassen, sie blieben unverletzt. Der Brand brach demnach am Mittwochmorgen auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss aus. Die Flammen griffen von dort auf die dazugehörige Wohnung, eine Dachgeschosswohnung und den Dachstuhl über.