Mainz

Wetter

Wochenstart mit Regen: Feiertag wird sonnig

Von dpa/lrs

In der neuen Woche müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zunächst auf schauerartigen Regen und Wolken einstellen. Ab Mittwoch lockert es auf, am Feiertag am Donnerstag soll es sonnig werden und trocken bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.