Offenbach

Vorhersage

Wochenende mit durchwachsenem Wetter

Von dpa/lrs

i Die Sonne scheint zwischen Wolken hindurch. (zu dpa: «Wochenende mit durchwachsenem Wetter») Foto: Rolf Vennenbernd/DPA

Am Wochenende bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland stark bewölkt und regnerisch. Der Montag bringt vermehrt die Sonne zurück. Die Temperaturen steigen am Dienstag auf bis zu 34 Grad an.