Offenbach

Wochenende in Rheinland-Pfalz und Saarland wird wärmer

Wärmere Temperaturen und teils freundlich, aber Schauer- und Gewittergefahr: Das Wetter am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird wechselhaft. Am Freitag seien anfangs noch ein paar Schauer und Gewitter am Oberrhein möglich, ehe es im Tagesverlauf meist trocken bleibe, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Es sei mäßig warm bei maximal 21 bis 23 Grad. Das ändere sich schließlich am Samstag. Dann ist es laut DWD trocken, heiter bis wolkig und die Höchsttemperaturen klettern auf 25 bis 27 Grad. Auch am Sonntag bleibe es zunächst bei bis zu 30 Grad in der Vorderpfalz niederschlagsfrei und sonnig. Im Tagesverlauf oder am Abend ziehen allerdings von Südwesten her Schauer und Gewitter mit Starkregen auf. Zu Wochenbeginn sei es zunächst weiter heiß, ehe die Temperaturen wieder sinken, so der Meteorologe.