Archivierter Artikel vom 13.03.2020, 09:20 Uhr

Offenbach

Wochenende beginnt mit Schauern: Sonntag freundlich

Das Wetter wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen wechselhaft. Zu Beginn des Wochenendes rechneten die Meteorologen mit starkem Wind und in der Eifel sowie im nördlichen Rheinland-Pfalz teils mit stürmischen Böen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen sagte. Im Bergland könne es auch schneien. Die Temperaturen liegen am Freitag laut DWD bei zehn bis elf Grad, in den höheren Lagen ein paar Grad kühler. Am Abend würden die Schauer und auch der Wind nachlassen. In der Nacht auf Samstag könne es dann auflockern – mit Frost- und Glättegefahr bei vereinzelt Minusgraden.