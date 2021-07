Offenbach

Woche startet wechselhaft in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Dicke Wolken und ab und zu ein Schauer – die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland wenig sommerlich. Am Montag herrscht dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge in beiden Bundesländern wechselhaftes Wetter. Höchstwerte liegen demnach zwischen 18 und 24 Grad. Mäßiger Wind wird aus Südwest erwartet.