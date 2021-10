Mainz

Woche startet mit Wettermix

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich am Montag noch einmal auf einige Stunden mit freundlicherem Wetter freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Tag bei Höchsttemperaturen zwischen elf und 15 Grad zumeist heiter bis wolkig, nachdem sich der morgendliche Nebel aufgelöst hat. Allerdings ziehen später von Westen her dichte Wolkenfelder auf, heißt es. Zumeist bleibe es aber trocken.