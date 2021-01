Mainz

Woche startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland regnerisch

Offenbach (dpa/lrs). In Rheinland-Pfalz und im Saarland startet die neue Woche regnerisch. „Sonne ist Mangelware“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach am Sonntag. In der Nacht zum Montag bleibe es verbreitet stark bewölkt, teilweise falle Schnee oder Schneeregen, der in Regen übergehe. Örtlich bestehe Glatteisgefahr bie Tiefstwerten zwischen zwei Grad im Südwesten und minus zwei Grad im Bergland.