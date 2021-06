Offenbach

Woche starten sommerlich in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Sonnenschein und sommerliche Wärme – die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland wie es im Juni sein sollte. Am Montag herrscht dem Deutsche Wetterdienst (DWD) zufolge in beiden Bundesländern sonniges und trockenes Wetter. Höchstwerte liegen demnach zwischen 26 und 31 Grad. Schwacher Wind wird aus unterschiedlichen Richtungen erwartet. In der Nacht zum Dienstag bleibt es den Meteorologen zufolge zunächst klar, später könnten Schleierwolken aufziehen. Es dürfte bei Tiefsttemperaturen zwischen 16 Grad in der Ebene und 9 Grad im Bergland aber trocken bleiben.