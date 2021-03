Offenbach

Woche beginnt mit Wolken, Sonne und etwas Schnee

Zu Beginn der Woche wechseln sich Sonne und Wolken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ab. Im Saarland und in der Vorderpfalz wird es am Montagvormittag heiter und trocken, während im Norden von Rheinland-Pfalz dichte Wolken und Niederschlag erwartet werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte, liegen die Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad. Im Bergland sind Höchstwerte bis 4 Grad möglich.