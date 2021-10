Wissler ruft Linke zu Solidarität in eigenen Reihen auf

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Nach der Niederlage der Linken bei der Bundestagswahl hat die Bundesvorsitzende Janine Wissler die eigene Partei zu einem freundlicheren Umgang miteinander aufgerufen. Auf einem Parteitag der rheinland-pfälzischen Linken sagte Wissler am Samstag in Neustadt an der Weinstraße, es sei nicht glaubwürdig, wenn eine Partei „immer sagt, wir sind die Partei der Solidarität, aber dann gar nicht so solidarisch miteinander umgeht“.