Archivierter Artikel vom 26.09.2020, 00:40 Uhr

Mainz

Wissing: Zweites Wirtschaftswunder möglich

Der rheinland-pfälzische FDP-Landesvorsitzende Volker Wissing hat die Mitglieder seiner Partei zur Geschlossenheit und Zuversicht im Landtagswahlkampf aufgerufen. „Unser Ziel ist es, zweistellig zu werden“, sagte er am Samstag in seiner Eröffnungsrede auf dem Landesparteitag in Mainz. „Wir sind in vielen Bereichen in Rheinland-Pfalz in den vergangenen Jahren gut vorangekommen“, sagte der Wirtschaftsminister. Mit Blick auf die „schwerste Wirtschaftskrise in der Geschichte der Bundesrepublik“ infolge der Corona-Pandemie forderte er eine Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland, „damit ein zweites Wirtschaftswunder möglich werden kann“. In diesem Zusammenhang warnte er vor staatlichem Interventionismus; Unternehmen müssten bei Forschung und Entwicklung die nötigen Freiräume erhalten.