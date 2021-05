Mainz

Wissing wirbt um Zustimmung zum Koalitionsvertrag

Der rheinland-pfälzische FDP-Landesvorsitzende Volker Wissing hat bei einem Online-Parteitag um die Zustimmung der Delegierten zu dem gemeinsam mit SPD und Grünen ausgehandelten Koalitionsvertrag geworben. Bei dem Entwurf sei deutlich die Handschrift der Liberalen zu spüren, sagte er am Donnerstagabend. Es sei ein Erfolg, dass der bisherige Zuschnitt des von der FDP geführten Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau auch in der künftigen Landesregierung beibehalten werde. „Diese Kompetenzbündelung von Wirtschaft und Verkehr ist einzigartig und ein entscheidender Standortvorteil für Rheinland-Pfalz“, sagte Wissing am Donnerstagabend.