Mainz

Wissing sieht Bund bei Bußgeldkatalog in der Pflicht

Nach dem Wirbel um den neuen Bußgeldkatalog für Verkehrssünder sieht der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing den Bund in der Pflicht. „Es ist der Formfehler des Bundesverkehrsministeriums, nun muss das Bundesministerium auch einen Vorschlag vorlegen“, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die Länderverkehrsminister, die sich am Donnerstag zu einer Telefonkonferenz trafen, wollten eine rechtssichere Regelung und seien gesprächsbereit, berichtete Wissing.