Mainz

Wissing: ÖPNV-Ausbau scheitert nicht am Geld

Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) erwartet nicht, dass das neue Nahverkehrsgesetz zu finanziellen Konflikten führen wird. Auch wenn der Nahverkehr damit zu einer kommunalen Pflichtaufgabe werde, werde auch künftig im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten gearbeitet werden, sagte Wissing der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Der Ausbau des ÖPNV scheitert in Rheinland-Pfalz nicht am Geld“, sagte der Minister. Behindert werde er vielmehr durch Personalmangel sowie strukturelle und institutionelle Probleme.