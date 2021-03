Mainz

Wissing nennt Unterschied zwischen Dreyer und Merkel

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) sieht einen wichtigen Unterschied im Regierungsstil von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Malu Dreyer begreift eine Koalition auch als ein Team, Angela Merkel ausschließlich als ein politisches Zweckbündnis“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident am Donnerstag dem „Spiegel“. Grundlage einer funktionierenden Koalition wie der von SPD, FDP und Grünen in Mainz sei die Bereitschaft aller, auch die Anliegen und Sichtweisen des jeweils anderen zu akzeptieren. „In Mainz leben wir das“, sagte er drei Tage vor der Landtagswahl am Sonntag.