Archivierter Artikel vom 22.04.2020, 17:20 Uhr

Mainz

Wissing: Maßvolles Vorgehen bei Corona-Auflagen vernünftig

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hält eine über Geschäfte und den öffentlichen Nahverkehr hinausgehende Maskenpflicht für unnötig. Es sei am besten, bei Auflagen in der Corona-Krise so pragmatisch wie möglich vorzugehen ohne übertriebene Einschätzungen, sagte er am Mittwoch in einer Videositzung des Wirtschaftsausschusses des Landtages.