Mainz

Wissing: Keine Einigkeit in Landesregierung zu Notbremse

Trotz der Kritik der FDP an der Bundes-Notbremse gegen Corona wird die von den Liberalen mitgetragene rheinland-pfälzische Landesregierung dem Gesetz im Bundesrat keine Steine in den Weg legen. In der Ampelkoalition herrsche keine Einigkeit bei diesem Thema, sagte der rheinland-pfälzische FDP-Landesvorsitzende und Wirtschaftsminister Volker Wissing am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb werde sich Rheinland-Pfalz – wie für solche Fälle verabredet – in dieser Frage im Bundesrat der Stimme enthalten, was wiederum dazu führe, dass sie den Vermittlungsausschuss nicht anrufen werde. Er hätte sich natürlich etwas anderes gewünscht, sagte Wissing, der auch Generalsekretär der Bundes-FDP ist.