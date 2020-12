Archivierter Artikel vom 18.05.2020, 17:20 Uhr

Berlin

Wissing gegen Mindestpreis für Fleisch

Der rheinland-pfälzische Agrarminister Volker Wissing (FDP) hat den Vorschlag des Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck für einen Mindestpreis für Fleischprodukte strikt abgelehnt. „Dieser löst keine Probleme, schafft aber viele neue“, sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die höheren Preise kämen nicht bei den Bäuerinnen und Bauern an und würden daher auch nicht in tiergerechtere Haltungsformen fließen, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit von Supermärkten und Schlachthöfen abgeschöpft werden.