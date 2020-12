Archivierter Artikel vom 31.07.2020, 06:10 Uhr

Mainz

Wissing: FDP in Rheinland-Pfalz ist keine „One-Man-Show“

Der rheinland-pfälzische FDP-Chef Volker Wissing sieht seine Partei vier Jahre nach dem Wiedereinzug in den Landtag und rund acht Monate vor der Landtagswahl personell gut aufgestellt. „Die FDP in Rheinland-Pfalz ist keine One-Man-Show“, sagte Wissing der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Er sagte das auch vor dem Hintergrund von Gerüchten, dass es ihn nach der Bundestagswahl 2021 nach Berlin ziehen könnte. Dazu sagte der Liberale: „Ich fühle mich verantwortlich für meine Gesamtpartei und werde der politischen Idee dort dienlich sein, wo ich ihr am meisten nutzen kann.“