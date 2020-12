Archivierter Artikel vom 26.07.2020, 09:30 Uhr

Mainz

Wissing: Corona-Krise hat Agrarrat ausgebremst

Die Corona-Krise hat die Entstehung eines vom rheinland-pfälzischen Landwirtschaftsminister Volker Wissing angekündigten Agrarrats verzögert. Um eine offene und intensive Diskussion zu gewährleisten, brauche es persönliche Treffen, sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Das geht nicht in einer Videokonferenz.“ Persönliche Zusammenkünfte seien in der Pandemie aber nicht möglich gewesen. „Nach der Sommerpause werden wir uns damit wieder stärker befassen“, kündigte Wissing an.