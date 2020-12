Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 16:30 Uhr

Mainz

Wissing: Corona-Beschränkungen „Ritt auf Messers Schneide“

Der rheinland-pfälzische Vize-Ministerpräsident und FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat die Entscheidungen von Bund und Ländern im Kampf gegen die Corona-Pandemie als „Ritt auf Messers Schneide“ bezeichnet. „Hier wurden Grundrechtseingriffe beschlossen in Bereichen, von denen man nicht sicher sagen kann, ob überhaupt eine Infektionsgefahr davon ausgeht“, sagte der Wirtschaftsminister am Donnerstag dem SWR in Mainz. Gastronomie und Museen nannte er als Beispiele.