Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 10:50 Uhr

Mainz

Wissing besorgt über sinkendes Interesse an Ausbildungen

Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) zeigt sich besorgt über die Entwicklung am Ausbildungsmarkt in Rheinland-Pfalz. Der Rückgang der gemeldeten Ausbildungsplätze seit Oktober 2019 um 8,2 Prozent auf 25 200 sei in der coronabedingten Wirtschaftskrise erwartbar, sagte Wissing am Dienstagabend in Mainz. Ein Problem sei aber, dass die Zahl der Jugendlichen bei der Berufsberatung seit Oktober vergangenen Jahres um 4,2 Prozent gesunken sei.