Mainz

Wissing: Bei Corona-Bekämpfung auf Freiheitsrechte achten

Die rheinland-pfälzische FDP will in der Corona-Politik an ihrem Kurs festhalten. „Wir müssen die Pandemie mit konstruktiven Vorschlägen bekämpfen und immer darauf achten, dass die Freiheitsrechte, die unsere Verfassung gewährt, geschützt bleiben“, sagte der Landesvorsitzende, Wirtschaftsminister Volker Wissing, der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem aus der Wirtschaft hatte es zuletzt immer lauter werdende Forderungen nach einem Ende des Lockdowns gegeben. Die FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt hätte bei einer Fortführung der Ampelkoalition gute Chancen, Wissings Nachfolgerin als Wirtschaftsministerin zu werden.