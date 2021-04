Mainz

Wissing: Ampel-Koalition „keine Blaupause“ für den Bund

Die Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz ist nach Einschätzung von FDP-Generalsekretär Volker Wissing „keine Blaupause“ für die Bundespolitik. Die am Freitag beschlossene Fortführung des Bündnisses mit SPD und Grünen zeige aber, „dass wir als Parteien gesprächs- und handlungsfähig sind“, sagte der rheinland-pfälzische FDP-Landesvorsitzende und fügte hinzu: „Das ist sicher ein Signal, das man in Berlin wahrnehmen wird.“