Mainz

Wissenschaftler Jun: Coronavirus überlagert Wahlkampf

Der Umgang mit dem neuartigen Coronavirus überlagert nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Uwe Jun den beginnenden Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz. „Im Moment läuft das unter dem Radar der Aufmerksamkeit, und das wird auch erstmal eine Zeit lang so bleiben“, sagte der Politologe von der Universität Trier im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz über den beginnenden Wahlkampf.