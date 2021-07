Potsdam

Wissenschaftler: Großes Potenzial für Flutwellenforschung

Der Wissenschaftler Michael Dietze vom Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam setzt zur besseren Warnung der Bevölkerung auf die Erforschung von Flutwellen infolge von Erosion. „Die Forschung dazu steht noch am Anfang, hat aber immenses Potential, um möglichst rasch die Bevölkerung vor solchen Fluten zu warnen – nicht nur hier in Deutschland, sondern in vielen gefährdeten Gebieten weltweit“, teilte er am Freitag mit.