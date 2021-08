Trier

Wissenschaftler beobachten Borkenkäfer aus dem Weltall

Im Kampf gegen Borkenkäfer setzen Wissenschaftler jetzt auf mögliche Hilfe aus dem All: Mithilfe satellitengestützter Fernerkundung soll in einem Forschungsprojekt untersucht werden, ob die großflächige Ausbreitung des Schädlings anhand von Aufnahmen eines Spezialflugzeugs erkannt werden kann, wie die Universität Trier am Donnerstag mitteilte. Das frühe Erkennen der Borkenkäfer, die meist Fichtenwälder befallen, ist entscheidend, um deren Ausbreitung einzudämmen: Indem man die befallenen Bäume dann rasch entfernt.