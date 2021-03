Hamburg/Mainz

Wirtschaftsauskunftei: Mehr Insolvenzen in Rheinland-Pfalz

Die Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel rechnet aufgrund der Corona-Pandemie noch in diesem Jahr auch in Rheinland-Pfalz mit einer Insolvenzwelle. Die Zahl der Firmenpleiten könne sich in dem Bundesland gegenüber 2020 annähernd verdoppeln. Insgesamt seien knapp 1400 Firmeninsolvenzen in Rheinland-Pfalz möglich, berichtete Crifbürgel-Geschäftsführer Frank Schlein am Freitag in Hamburg.