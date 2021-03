Hamburg/Saarbrücken

Wirtschaftsauskunftei: Mehr Insolvenzen im Saarland

Die Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel rechnet aufgrund der Corona-Pandemie noch in diesem Jahr mit mehr Insolvenzen im Saarland. Die Zahl der Firmenpleiten könne sich in dem Bundesland gegenüber 2020 mehr als verdoppeln. Insgesamt seien knapp 500 Firmeninsolvenzen im Saarland möglich, berichtete Crifbürgel-Geschäftsführer Frank Schlein am Freitag in Hamburg.