Bad Ems

Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal erneut

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft ist in der andauernden Corona-Pandemie im ersten Quartal 2021 erneut geschrumpft. Im Vergleich zum vierten Quartal 2020 verringerte sich das Bruttoinlandsprodukt preis-, kalender- und saisonbereinigt um 1,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte. Die Wirtschaftsleistung lag damit weiter unter dem Vorkrisenniveau. Im Vergleich zu den ersten drei Monaten 2020 betrug das Minus im ersten Quartal 2021 vier Prozent. Der Rückgang war maßgeblich auf Bereiche mit Dienstleistungen zurückzuführen. Im Baugewerbe setzte sich dagegen ein kontinuierliches Wachstum fort.