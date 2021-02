Mainz (dpa). Vor der Bund-Länder-Schalte an diesem Mittwoch zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie haben die rheinland-pfälzischen Unternehmen den Druck auf die politischen Entscheider erhöht. Die Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) verlangte eine „Öffnungsstrategie für die Wirtschaft“. Während die politischen Strategien zur Bekämpfung der Pandemie „nur bedingt wirksam“ gewesen seien, hätten die Betriebe ihre Aufgaben erledigt, erklärte Präsident Gerhard Braun am Dienstag. „Das muss nun endlich honoriert werden.“

Er forderte einen verlässlichen Stufenplan zur Öffnung der betroffenen Unternehmen. Dabei müssten klar definierte Zielgrößen wie Sieben-Tage-Inzidenzwert, Verfügbarkeit von Intensivbetten und Impfquote ausschlaggebend sein. Besonders dringend sei eine „behutsame Öffnung der Kitas und Schulen“.

Der Handelsverband Rheinland-Pfalz erklärte, angesichts der zurückgehenden Infektionszahlen sei die „Aufrechterhaltung der extremen Eingriffe in die Grundrechte der Unternehmen rechtlich nicht mehr zu rechtfertigen“. Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer forderte eine Strategie, die ein baldiges und sicheres Öffnen des Einzelhandels ermögliche. Als Übergangslösung bis zu einer Öffnung des Einzelhandels wie zur Zeit vor dem neuerlichen Lockdown brachte Scherer die Möglichkeit eines Einkaufens nach vorheriger Anmeldung mit begrenzter Kundenzahl ins Spiel.

Der Hotel- und Gaststättenverband bekräftigte seine Forderung nach einer schrittweisen Wiedereröffnung von Hotellerie und Gastronomie. Der rheinland-pfälzische Dehoga-Präsident Gereon Haumann sagte, seine Branche habe in der vergangenen Woche einen entsprechenden Vier-Stufen-Plan vorgelegt, der dem Gastgewerbe die „dringend notwendige Öffnungsperspektive“ aufzeige, ohne den Kampf gegen das Coronavirus zu gefährden. Die Ankündigung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vom Dienstag, mit einem Stufenplan in die Beratungen zu gehen, sei das „richtige Signal“.

