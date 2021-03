Bad Ems

Wirtschaft im Corona-Jahr 2020 um 4,5 Prozent geschrumpft

Die Corona-Pandemie hat in Rheinland-Pfalz zum zweitgrößten Einbruch der Wirtschaftsleistung in der Nachkriegsgeschichte geführt. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im vergangenen Jahr preisbereinigt um 4,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Nur 2009 – dem Höhepunkt der Finanz- und Weltwirtschaftskrise – sank das Bruttoinlandsprodukt stärker (Rheinland-Pfalz minus 5,0 Prozent, Deutschland minus 5,7 Prozent).