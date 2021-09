Bad Ems

Wirtschaft erholt sich im ersten Halbjahr

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft hat sich nach den pandemiebedingten Wachstumsrückgängen im ersten Halbjahr 2021 erholt. Im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres stieg das Bruttoinlandsprodukt 2021 preisbereinigt um 2,5 Prozent an, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte. Das Land liegt aber unter dem bundesweiten Durchschnitt, der im ersten Halbjahr bei einem Plus von 2,9 Prozent lag.