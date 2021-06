Plus

In Rheinland-Pfalz nimmt die Zahl der Coronavirus-Fälle weiter zu, am Freitag wurde ein zweiter Fall in Mainz bestätigt: Eine 70-jährige Frau zeigte nach einem Urlaub in Spanien milde grippeartige Symptome und wurde unter häusliche Quarantäne gestellt. Ob sie sich in Spanien infiziert hat, ist unklar. Kontakt habe die Frau nach ihrer Rückkehr vor allem mit ihrer Familie gehabt. Zunächst sollte eine Mainzer Kita vorsorglich geschlossen werden, weil der Schwiegersohn der 70-Jährigen dort arbeitet. Doch dann gab es Entwarnung vom Gesundheitsamt, weil die Familie der Betroffenen negativ getestet worden sei.