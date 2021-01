Mainz

Wirbel um Wahlkampfbeitrag der Jungen Union in Ahrweiler

CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner hat sich bei der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) für ein manipuliertes Foto entschuldigt, das die Junge Union Ahrweiler in den sozialen Medien verbreitet hat. „Die Herabwürdigung unserer Mitbewerber als Person durch Wort oder Bild lehnen wir ab“, schrieb Schreiner am Donnerstag auf Twitter. Die Junge Union Rheinland-Pfalz schloss sich der Entschuldigung an.