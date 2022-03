Bad Ems

Traubenernte

Winzer erzeugen fast so viel Wein und Most wie im Vorjahr

Die Winzer und Kellereien in Rheinland-Pfalz haben aus der Traubenernte 2021 nahezu so viel Wein und Most erzeugt wie aus den Weintrauben des Vorjahres. Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes in Bad Ems vom Mittwoch waren es gut 5,9 Millionen Hektoliter Wein und Most – 0,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Den zehnjährigen Mittelwert übertrafen die Betriebe damit dennoch um 1,4 Prozent.