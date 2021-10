Ernst

Winzer an Mosel und Saar: Gemischte Bilanz nach Ernte

Weniger Menge, aber gute Qualität – so fällt nach Einschätzung des Vereins Moselwein die diesjährige Ernte an Mosel, Saar und Ruwer aus. Die geschätzte Erntemenge liege bei rund 780.000 Hektolitern: Dies seien rund 50.000 Hektoliter weniger als im Vorjahr, teilte Moselwein am Donnerstag in Ernst im Kreis Cochem-Zell mit. Die Menge liege aber höher als der zehnjährige Mittelwert von rund 740.000 Hektolitern. Die Lese im Anbaugebiet Mosel dauere wegen der spät reifenden Rieslingtrauben noch bis in den November an.